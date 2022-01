Juventus, cambia tutto all’improvviso | ‘Scelto’ Dybala per l’Inter

La Juventus si interroga sul futuro di Paulo Dybala. Lo scenario che lo porterebbe all’Inter stuzzica il pensiero dei tifosi: le ultime sulla Joya

Non è un momento magico per la Juventus. Quinta in campionato, a tre punti dall’Atalanta – che ha pure una partita da recuperare -, la squadra di Massimiliano Allegri, ieri, ha perso anche la Supercoppa italiana contro gli acerrimi rivali dell’Inter.

C’è chi parla di un ciclo concluso per i bianconeri, e uno appena iniziato per gli undici di Milano, fatto sta che i nove scudetti consecutivi sembrano essere un lontano ricordo per tutti i tifosi della Vecchia Signora. In aggiunta a questo, e forse non poteva essere altrimenti, c’è un grande punto interrogativo su Paulo Dybala. Il fantasista argentino, su cui la Juventus ha deciso di puntare per tutta la sua fase offensiva, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno. Da mesi si parla di un accordo trovato tra le parti, ma la firma non arriva. Dal campo, poi, non arrivano notizie migliori. Ieri, a San Siro, è entrato a partita in corso, per fare la differenza, direbbero i più bravi. Ma non ha inciso, però, ed è un dato di fatto. Ammonito e anche un po’ acciaccato, la Joya è diventato l’ombra di quello che era. E, dalla sua terra, c’è chi parla di nuove destinazioni per lui e di un rinnovo con la Juventus che non si concretizzerà mai.

Juventus, Dybala e l’Inter: i tifosi ci ripensano

Non è un mistero l’amore e la stima sportiva che Beppe Marotta nutre per Dybala. Fattori che lo portano a essere accostato continuamente ai colori nerazzurri. E anche in questo caso, i tifosi hanno optato proprio per la strada clamorosa che lo porterebbe alla Beneamata. L’Inter, infatti, vince tra le possibili mete per Dybala nel sondaggio proposto da Calciomercato.it, poco davanti il Barcellona. Di seguito vi riportiamo i risultati finali.