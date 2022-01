Supercoppa, verso Inter-Juventus: solo un assente per Inzaghi

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la finale di Supercoppa contro la Juventus: solo un assente tra i nerazzurri

Ci siamo, a breve Inter e Juventus scenderanno in campo a San Siro per la finale di Supercoppa. Una sfida che vede parecchie assenze importanti tra le fila bianconere. Allegri, infatti, deve rinunciare a giocatori come Cuadrado e de Ligt per squalifica, oltre che a Chiesa dopo il grave infortunio subito dall’esterno. A sorvegliare la porta, come se non bastasse, ci sarà Perin.

Siccome Szczesny non ha ancora ottenuto il green pass post vaccino, il tecnico livornese si affiderà al vice dell’estremo difensore polacco. Situazione molto più tranquilla, invece, per la ‘Beneamata’. La squadra viene da un periodo più che positivo ed è data da tutti come la favorita per il primo trofeo stagionale. Inzaghi, inoltre, può contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati e l’unico a non essere presente è Satriano. Rientra, invece, dalla squalifica Calhanoglu.

I convocati di Inzaghi per Inter-Juventus: assente solo Satriano

Il talento uruguaiano, classe 2001, non è stato coinvolto nella spedizione per scelta tecnica. L’attaccante è in buone condizioni fisiche dopo la guarigione dal Covid e Inzaghi, siccome ha tutti a disposizione, ha preferito non convocarlo. Una decisione che alimenta ulteriormente le voci su una sempre più probabile partenza del 20enne in questa finestra di calciomercato. Il Brest è in prima fila per acquisirlo in prestito, ma attenzione anche a Cagliari e Basilea che restano interessate.

Di seguito l’elenco ufficiale completo che conta 24 giocatori.

PORTIERI: Handanovic, Cordaz, Radu;

DIFENSORI: De Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni;

CENTROCAMPISTI: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Barella, Brozovic;

ATTACCANTI: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa.