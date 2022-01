Inzaghi furioso, la decisione non va giù: scintille in campo

Furia Inzaghi dopo un intervento di Chiellini su Barella: veementi proteste dell’allenatore dell’Inter

Una furia: Simone Inzaghi è subito entrato in clima partita nei primi minuti della Supercoppa italiana tra Inter e Juventus.

I nerazzurri sono partiti meglio con un paio di occasioni: prima de Vrij, poi Lautaro Martinez hanno avuto l’occasione di sbloccare il match, senza però riuscirci. Non è però questo che ha fatto arrabbiare il tecnico della squadra campione d’Italia, quanto quanto accaduto in area di rigore bianconera tra Barella e Chiellini. Un incrocio che ha visto il centrocampista nerazzurro cadere e protestare. L’arbitro Doveri ha lasciato proseguire e la decisione non è cambiata dopo il silent-check del Var. Una scelta che Inzaghi non ha gradito, protestando in maniera veemente e prolungata nei confronti del direttore di gara e del quarto uomo.

Inter-Juventus, primo tempo di polemiche: che furia Inzaghi

Tutta l’Inter si è innervosita per il presunto rigore non dato e lo stesso allenatore ha richiamato alla calma i suoi uomini, in particolare Milan Skriniar protagonista di un diverbio con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. La situazione si è poi capovolta dopo qualche minuto per un intervento di de Vrij su Bernardeschi. In questo caso le proteste sono arrivate da parte dei bianconeri anche se meno accese. Le immagini sembrano dare ragione a Doveri.