Calciomercato Milan, avanti tutta per il difensore: spunta la pista italiana

Il Milan continua la caccia al difensore centrale dopo l’infortunio di Kjaer: i due nomi caldi portano al Manchester e in Serie A

Il Milan ha un solo obiettivo in testa in questo calciomercato invernale, acquistare un difensore centrale. L’infortunio di Kjaer ha messo nei guai Pioli, così come gli infortuni che hanno costretto i rossoneri a giocare schierando Gabbia e Kalulu, che centrale non è. I risultati per ora sono stati buonissimi, con due vittorie su Venezia e Roma, ma è chiaro che serva qualcosa.

Pioli e Maldini non hanno mai nascosto l’idea di portare un difensore a Milanello, anche se continuano a lavorare anche sulle cessioni. Andrea Conti è andato alla Sampdoria, con qualcosa che si muove per lui addirittura già per la prossima estate. Sull’esterno infatti ci sarebbe il Verona, pronto ad accoglierlo ma con la possibilità per i blucerchiati di pareggiare eventualmente l’offerta. E poi anche Pietro Pellegri, su cui si è affacciato il Torino. Tornando al centrale: Botman è il sogno, ma l’olandese costa tantissimo e il Lille non ha intenzione di privarsene a cuor leggero. L’intermediario per l’Italia lo ha spiegato a CMIT TV, a gennaio sarà molto difficile vederlo in rossonero, come confermato anche da Massara.

Calciomercato Milan, attesa per Bailly. Piace molto Casale del Verona

Di nomi ne sono spuntati altri due negli ultimi giorni. Tra questi c’è Eric Bailly del Manchester United, che ormai è totalmente ai margini della rosa e ha giocato pochissimi minuti. L’ivoriano è in scadenza 2024, è un classe ’94 e prima di una raffica tremenda di infortuni era tra i migliori talenti in difesa del panorama europeo. Come riporta ‘Sky Sport’, se il Milan deciderà che è lui l’uomo giusto allora le possibilità di chiudere positivamente l’operazione sarebbero buone.

Non solo, perché – oltre a Bremer del Torino che può arrivare a giugno – c’è una pista italiana. Si tratta di Nicolò Casale del Verona, che in queste ore è stato accostato con veemenza alla Lazio. Oltre a Sarri, anche il Milan sarebbe molto interessato, lo sta seguendo e addirittura lo avrebbe chiesto subito in prestito all’Hellas. Che come prevedibile ha detto no. I rossoneri continueranno a osservarlo in maniera molto vicina, così come i biancocelesti.