Da Botman al nuovo bomber: Massara spiega la linea del Milan

Il direttore sportivo del Milan Massara ha parlato prima della sfida contro il Venezia: da Botman agli altri movimenti di mercato

Il Milan è in campo contro il Venezia con lo sguardo rivolto anche al calciomercato.

I rossoneri hanno bisogno di un rinforzo in difesa e lo conferma anche il direttore sportivo Massara intervenuto a ‘Sky Sport’ prima della gara in Laguna: “Il difensore centrale può essere la priorità, soprattutto in un periodo come questo con il Covid. Se ci fosse l’occasione di rinforzare a condizioni sostenibili, saremo pronti”. Tra i nomi c’è quello di Botman del Lille sul quale il dirigente dice: “E’ un ottimo giocatore, ma non credo che il Lille voglia cederlo in questo momento. Ci sono diverse ipotesi sul tavolo, parleremo anche con Pioli. Il periodo è incerto, non ci sono grandi possibilità ma valuteremo le occasioni sostenibili”.

Milan, Massara su Leao: “E’ molto maturato”

Oltre che sul Botman, Massara ha parlato anche di Leao: “E’ molto maturato, ha trovato la continuità che gli è mancata gli anni scorsi. Lo aspetta un futuro luminoso, su di lui vogliamo costruire la storia del Milan. Lavoriamo per il rinnovo come per altri giocatori”. Infine, su possibili acquisti in attacco: “Monitoriamo quel ruolo ma non per l’immediato: abbiamo anche Pellegri nel quale crediamo”.