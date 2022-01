Prosegue la caccia della Juventus all’attaccante da regalare ad Allegri a gennaio: l’ultimo nome arriva ancora dalla Spagna

L’attacco della Juventus resta probabilmente il principale tallone d’Achille dei bianconeri, vera grande delusione di questa prima metà di stagione. La squadra di Allegri stasera si giocherà la Supercoppa Italiana contro l’Inter, orfano tra l’altro di due calciatori importanti come Cuadrado e de Ligt entrambi squalificati dopo la partita contro la Roma.

Ma a preoccupare in queste settimane resta la portata offensiva della Juve, la pericolosità e il numero dei gol segnati. In queste prime 21 giornata sono stati appena 32, meno di tutte le big e non solo. Il problema è stato sia nella scarsa vena realizzativa di Morata che in quella di Kean e ovviamente nei tanti infortuni di Dybala e la discontinuità di Chiesa. Tutti elementi che hanno lasciato spesso i bianconeri a secco. Per questo alla Continassa, a maggior ragione con il grave infortunio di Chiesa, stanno cercando un rinforzo utile e ovviamente non costoso.

Calciomercato Juventus, occhi su Maxi Lopez: c’è anche la Fiorentina

La Juventus non può permettersi grandi investimenti in questo calciomercato di gennaio. Sappiamo come la possibilità di una cessione di Morata al Barcellona fosse effettivamente molto concreta, ma una serie di ragionamenti da parte del club ha portato alla decisione di non privarsi dello spagnolo. Con buona pace dei blaugrana. In questi giorni si è parlato molto dell’iraniano dello Zenit Serdar Azmoun ma anche dello stesso Depay del Barcellona, senza Koeman sempre meno importante al Camp Nou. Come riportato da ‘Deportes Cuatro’, però, la Juventus è tornata a posare gli occhi in Liga per un possibile rinforzo in attacco.

Si tratta di Maxi Gomez, giocatore del Valencia nato nel ’96 e protagonista di una prima metà di stagione abbastanza opaca con soli 2 gol in 17 partite tra campionato e Copa del Rey. L’ex Celta Vigo è sostanzialmente un titolare della squadra di Bordalas, che fino ad ora ha cercato di trarre il meglio da una rosa poco completa a causa dei problemi economici del Valencia, che quasi non ha fatto mercato. Secondo il media spagnolo, inoltre, per Maxi Gomez – oltre a quello della Juventus – ci sarebbe anche l’interessamento della Fiorentina e di un’altra squadra di Premier League. Ha un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe avere un costo più accessibile rispetto ad altri sfruttando anche le necessità del Valencia.