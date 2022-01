“Incomprensibile”, il big di Inzaghi nel mirino: via dall’Inter

Il big dell’Inter finisce nel mirino durante la Supercoppa con la Juventus: lo vogliono via dal club nerazzurro a fine stagione

Non una partita da ricordare per Stefan de Vrij. Il centrale olandese in Inter-Juventus, finale di Supercoppa, ha accusato più di qualche sbandamento, confermando di non attraversare un periodo felice.

I tifosi lo hanno notato e su Twitter non gli hanno certo risparmiato le critiche: “E’ meno attento del solito” cinguetta un utente, mentre altri hanno già la soluzione, cederlo. “E’ già con la testa alla Premier” certifica un altro tifoso, dando concretezza alle voci di mercato sul difensore ex Lazio.

Calciomercato Inter, De Vrij nel mirino: quale futuro per l’olandese?

In scadenza di contratto nel 2023, con la trattativa per il rinnovo che non è entrata ancora nel vivo, de Vrij rappresenta uno dei possibili partenti dell’Inter a fine stagione. Un suo addio non è da escludere a priori, soprattutto se dovesse arrivare una buona offerta e se da qui a giugno non dovessero esserci novità sul fronte rinnovo. Tutto ancora in ballo comunque, mentre i tifosi hanno già deciso: se deve esserci una partenza eccellenza, deve essere la sua. Andrà così?

Devrij mi sembra meno attento del solito.#SupercoppaFrecciarossa — Il Maritozzo (@DavidePaggiarin) January 12, 2022

Quest‘anno De Vrij è il lontano parente di quello ammirato nelle precedenti stagioni. #Inter — Marco (Sul carro di Suning) (@MarcoCH0) January 12, 2022

De Vrij ad oggi è peggio di Ranocchia. Incomprensibile — Luciano (@internazionaleL) January 12, 2022

De Vrij sta calando sempre di più di prestazioni — . (@le0merk4) January 12, 2022

Levatemi dalla vista de Vrij — Alessandro_Parni (@il30filosofo) January 12, 2022

De Vrij ti voglio bene ma ti devi svegliare — 🍽️prix🍋se è Fanta va giocato🐁 (@egorifera) January 12, 2022

De vrij deve ritornare in carreggiata — Giulia sul carro di InzaghiSimone (@Cuchuxxj) January 12, 2022

Apprezzo che De Vrij stia cercando di rendere la sua cessione a Giugno più accettabile per i tifosi. Grande uomo fino in fondo — Dr. Zaffakhan (@Zaffakhan17) January 12, 2022

De vrij cerca lui di far segnare la Juve!! #InterJuventus — Andrea Warhol (@gius_alcamo) January 12, 2022