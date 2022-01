Roma, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid | Il comunciato

La Roma di José Mourinho non sta attraversando un buon momento di forma. Arriva una nuova tegola per il club giallorosso

La Roma sembra arrivata a un punto cruciale della sua stagione. L’ultima sconfitta contro la Juventus, però, è stata particolarmente difficile da digerire.

I giallorossi, infatti, hanno subito una rimonta clamorosa da 3-1 a 3-4. Si tratta di un risultato che grida vendetta e una classifica che non brilla, probabilmente al di sotto delle aspettative, al momento dell’annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore. Come non bastasse, arriva una nuova tegola per i capitolini. Pochi minuti fa, infatti, il club ha comunicato un nuovo positivo in squadra. Di seguito l’annuncio ufficiale della società: “L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”.

Roma, nuovo positivo al Covid per Mourinho

Insomma, non proprio un momento magico per Mourinho che aveva già due calciatori ai box per Covid-19. Se nel primo caso è stato lo stesso Daniel Fuzato ad annunciare la sua positività attraverso i social, vige il riserbo per quanto riguarda il secondo e il terzo caso. Comunque defezioni che potrebbero pesare non poco nelle scelte del tecnico portoghese ex Inter. I tifosi attendono la svolta sul campo: ora è tempo di tornare al più presto alla vittoria per cambiare la stagione.