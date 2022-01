Sergio Oliveira sempre più vicino alla Roma: cosa manca per il trasferimento del centrocampista in giallorosso

La Roma è pronta a consolarsi dopo la sconfitta con la Juventus. I giallorossi sono vicini a chiudere il secondo colpo di gennaio: dopo Maitland-Niles, tocca a Sergio Oliveira fare le valigie e trasferirsi alla corte di Mourinho.

La trattativa con il Porto è alle battute finali: come raccontato da Calciomercato.it, la quadra si è trovata con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro più un riscatto fissata a 13,5 milioni più 3 di bonus. Accordo trovato anche sull’ingaggio: la Roma corrisponderà al calciatore i circa due milioni di euro netti previsti dal contratto del giocatore con il Porto.

La volontà del club capitolino è chiudere il prima possibile l’affare, per avere il 29enne centrocampista già per la sfida contro il Cagliari. Dall’altro lato il Porto chiede un altro po’ di tempo per regalare un sostituto a Sergio Conceicao. L’affare però non sembra in discussione e nel giro di qualche giorno Mourinho potrebbe avere il suo secondo rinforzo.

Calciomercato Roma, Sergio Oliveira in arrivo: i dettagli

Sergio Oliveira quindi si appresta a diventare un nuovo calciatore della Roma, almeno fino al termine della stagione. Il 29enne portoghese era già finito quest’estate nel mirino della società giallorossa, quando era saltato il suo trasferimento alla Fiorentina. Il ritorno di fiamma una volta che il club capitolino ha capito che arrivare a Kamara, in scadenza con il Marsiglia ma corteggiato anche da società inglesi, avrebbe richiesto più tempo. Mourinho ha però fretta di avere un nuovo centrocampista a disposizione e così c’è stata la svolta con la Roma che è andata decisa su Oliveira. Affare (quasi) fatto.