Retroscena a sorpresa: Mourinho ha detto no a Ronaldo

Intreccio di mercato che poteva riportare Cristiano Ronaldo alla corte di Mourinho: il clamoroso rifiuto del tecnico portoghese

Hanno condiviso l’esperienza al Real Madrid tra gioie e qualche incomprensione: le strade di Josè Mourinho e Cristiano Ronaldo avrebbero potuto incontrarsi anche dopo l’addio al ‘Bernabeu’ dello Special One e il cambio di maglia di CR7in direzione Torino, sponda Juventus.

Il feeling tra i due al momento della separazione tra Mourinho e il Real non era dei migliori e qualche frecciata inviata dall’allenatore al connazionale non è passata inosservata. Così non sorprende il retroscena che arriva dall’Inghilterra e che parla di un mancato nuovo incrocio tra i due per il secco no dell’attuale tecnico della Roma a Ronaldo. Un no arrivato a sorpresa e che spiega nei dettagli il giornalista di ‘Talksport’ Jim White.

LEGGI ANCHE >>> Bocciature per tutti | Mourinho, Allegri e Icardi nel mirino

Calciomercato, no di Mourinho a Cristiano Ronaldo

Il riferimento è proprio all’estate del trasferimento di Ronaldo alla Juventus quindi nel 2018. Come riferisce White a Mourinho fu prospettato il ritorno di CR7 al Manchester United ma lo Special One disse di no, chiarendo di avere altre priorità in quel momento. L’attacco dei ‘Red Devils’ all’epoca era formato da Romelu Lukaku , Anthony Martial e Marcus Rashford.