CMIT TV | Calciomercato, da Vlahovic a Lucca: futuro già scritto

Da Chiesa al futuro di Vlahovic, Lucca e Bremer: Leandro Rinaudo, ex Juventus, parla alla CMIT TV

Leandro Rinaudo, ex difensore di Juventus e Napoli, è intervenuto questo pomeriggio alla CMIT TV: dall’infortunio di Chiesa al mercato con il futuro di Vlahovic e Lucca, tutti gli argomenti toccati.

CHIESA – Chiesa è un giocatore importantissimo, giovane ma con esperienza, sposta gli equilibri, un giocatore che abbina sacrificio e qualità. Una grande perdita per la juve e per l’Italia naturalmente

RUGANI – “Sono le occasioni che capitano e che sono da cogliere a volo per dimostrare che può essere un giocatore importante per la Juventus”.

LUCCA – “Ho avuto modo di vederlo da ‘lontano’ perché mi occupo di settore giovanile e ho avuto modo di constatare le sue qualità. Ha la spavalderia giusta, la personalità giusta per poter ambire a certi livelli. Pronto per la Juve? Bisogna provarle le cose per capire se può stare nella Juve: di sicuro ha qualità tecniche, fisiche e di personalità per stare in un grande club”.

Calciomercato, Rinaudo: “Vlahovic avrà un avvenire importante”

BREMER – “Ha personalità, tecnica, forza, gli piace giocare anche davanti ad un forte pressing. Sta facendo il percorso giusto, è in una piazza blasonata, importante. E’ un giocatore importante ed è pronto per un grande club”

VLAHOVIC – “Sta dimostrando tutto il suo valore. Credo che sia uno degli attaccanti più forti a livello europeo. Ovviamente i calciatori si valutano negli anni. Sono tutti i giocatori che hanno un avvenire importante purché rimangano gli stessi dal punto di vista della voglia, del sacrificio”.