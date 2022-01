Decisione presa, arriva il doppio no di Andrea Belotti

Doppio rifiuto da parte di Andrea Belotti: la decisione dell’attaccante in scadenza di contratto con il Torino

Il ‘Gallo’ dice no, due volte. Andrea Belotti non sembra intenzionato a muoversi da Torino in questa finestra di mercato.

L’attaccante, 29 anni, è in scadenza di contratto con il club granata a fine stagione ma la sua volontà sembrerebbe quella di rispettare l’accordo e terminare il campionato alla corte di Juric. Non saranno certo i soldi, anche tanti, a fargli cambiare idea o almeno non ci sono riusciti quelli dell’Al-Hilal. Secondo quanto riferisce ‘Sky’, infatti, la società saudita ha fatto pervenire una offerta faraonica all’attaccante per lasciare subito il Torino, con tanto di proposta per il club granata, incassando però il no del calciatore.

La stessa risposta si è visto recapitare anche il Newcastle. La nuova proprietà dei Magpies sono alla ricerca di rinforzi per la portare i bianconeri verso la salvezza in Premier League e progettare un ambizioso futuro. Questo però non è bastato a Belotti che avrebbe declinato la proposta proveniente dall’Inghilterra.

Calciomercato Torino, Belotti ha le idee chiare

Questo perché la volontà del calciatore è chiara: restare a Torino fino al termine della stagione e poi scegliere con calma il suo futuro. Accostato anche al Milan, il ‘Gallo’ è finito tra gli obiettivi anche del Toronto che ha appena ufficializzato l’arrivo di Insigne, altro nazionale in scadenza di contratto. I canadese sognano la coppia d’attacco tutta italiana per dare l’assalto alla MLS.

Arrivare a Belotti non sarà comunque semplice anche se l’addio al Torino è ormai segnato: “Se il giocatore ha altre idee – ha spiegato il presidente granata Urbano Cairo – non possiamo fare di più di quello che abbiamo fatto”.