Calciomercato Juventus, ha scelto il suo futuro | Doppio rifiuto a sorpresa

La Juventus segue diversi profili importanti in ottica calciomercato. Nuova svolta per il futuro del big internazionale

Il calciomercato e le sue vie, da tracciare e seguire, in entrata come in uscita. Un difensore molto esposto sotto questo punto di vista negli ultimi mesi è sicuramente Antonio Rudiger.

Il centrale ex Roma è in scadenza di contratto con il Chelsea. Una situazione particolarmente in evidenza, visto il livello dimostrato dal tedesco, esploso prima in Bundesliga e ancora di più con la maglia dei giallorossi. Poi l’approdo ai Blues e la conferma delle sue qualità difensive e non solo: Rudiger ha esplosività, fiuto e tempismo, tutte doti che lo rendono un centrale moderno e appetibile per i maggiori club internazionali. È per questo che la Juventus, a caccia di rinforzi praticamente in tutti i reparti, segue con grande attenzione le prestazioni del ragazzo, ma con ogni probabilità, almeno secondo le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra, la Vecchia Signora non sarà il futuro del tedesco. Ecco i dettagli sugli ultimi rumors relativi l’ex Roma.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juve e Bologna, Monchi in pressing per il colpo mancino

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: Rudiger ha scelto

Non solo la Juventus. Molte squadre hanno seguito da vicino la situazione di Rudiger, in scadenza a giugno 2022. Il tempo stringe e ora pare che il calciatore sia sempre più vicino alla decisione finale. E dall’Inghilterra, in tal senso, arrivano novità importanti. Secondo quanto riporta ‘The Sun’, il difensore avrebbe scartato importanti offerte formulate da Chelsea e PSG. Scritto così pare strano, ma il tutto sarebbe riconducibile al Real Madrid. L’ex Roma, infatti, avrebbe la ferrea volontà di vestirsi di Blancos nei prossimi mesi. Uno scenario che ovviamente taglierebbe fuori anche la Juventus. Una nuova doccia fredda per Massimiliano Allegri e soci, che dovranno orientarsi su altri profili per migliorare la loro difesa. Di certo, Rudiger è al bivio per il suo futuro e più che bianconero, si avvicina a tingersi solo di bianco.