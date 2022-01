Calciomercato Juventus, svolta su Pogba | Si chiude a gennaio

Juventus, la situazione di Paul Pogba potrebbe subire la svolta decisiva già nel mercato di gennaio: tentativo per chiudere subito

La vittoria in rimonta contro la Roma può segnare il punto di svolta per la stagione dei bianconeri, anche se l’infortunio di Federico Chiesa rappresenta un brutto colpo.

Massimiliano Allegri ha raffreddato l’ambiente alla vigilia del match contro i giallorossi, facendo un bagno di realtà a tutti quanti: per tornare allo scudetto serviranno un paio di anni. Occorrerà il lavoro del tecnico livornese, anche sulla testa dei giocatori, e un mercato mirato ad alzare il livello in zone nevralgiche del campo. Ecco perché il nome di Paul Pogba continua a tornare in auge: sul centrocampista francese, però, potrebbe essere arrivata veramente la svolta decisiva.

Calciomercato Juventus, addio a Pogba | Il PSG lo vuole subito

Sognare il ritorno di Paul Pogba sta diventando uno sport olimpico per i tifosi della Juventus, che però potrebbero essere costretti a scontrarsi con la cruda realtà. Le cifre guadagnate dal francese a livello di ingaggio sono irraggiungibili per i bianconeri e Mino Raiola non fa affari al ribasso. Inoltre, sul campione del mondo in rotta con il Manchester United sarebbe piombato uno di quei club che possono reggere botta con le richieste milionarie del suo entourage.

Secondo quanto rivelato da Inda ai microfoni di ‘El Chiringuito’, il PSG si starebbe muovendo per prendere Paul Pogba già nel mercato di gennaio. Non avendo alcuna intenzione di rinnovare, i ‘ Red Devils’ potrebbero aprire alla cessione anticipata del francese ed i parigini avrebbero le risorse economiche per accontentare tutte le parti in causa. Chi rimarrebbe bruciata, invece, è proprio la Juventus. Il trasferimento al PSG metterebbe la parola fine a qualsiasi sogno di rivedere Pogba a Torino.