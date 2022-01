Arriva l’Inter, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid-19

Nuovo positivo al Covid-19 in Serie A. La squadra è pronta ad ospitare l’Inter alla prossima giornata

Non si ferma l’ondata di contagi in Serie A. A far registrare un nuovo positivo al Covid-19 è ancora una volta l‘Atalanta. I nerazzurri hanno giocato domenica pomeriggio contro l’Udinese, una delle squadre più colpite, dopo aver saltato il match contro il Torino.

Domani alla ore 17.30, 12 gennaio 2022, al Gewiss Stadium, si giocherà la sfida contro il Venezia, valevole per gli Ottavi di Coppa Italia. Si scenderà in campo senza dunque questo elemento, di cui il club bergamasco non ha reso nota l’identità.

Domenica, 16 gennaio, poi, per la squadra di Gasperini sarà la volta di ospitare l’Inter di Simone Inzaghi.

Atalanta, nuovo positivo: il comunicato dell’Atalanta

Ecco la nota del club bergamasco, apparso sul sito ufficiale: “Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.“