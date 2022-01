Supercoppa e Coppa Italia, le designazioni: l’arbitro di Inter-Juventus

Settimana intensa con la finale di Supercoppa italiana e le gare di Coppa Italia: le designazioni arbitrali

Neanche il tempo di metabolizzare la 21/a giornata di Serie A che si torna in campo con le sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia e la finale di Supercoppa italiana. Occhi puntati soprattutto sulla gara di San Siro tra Inter e Juventus, rispettivamente vincitrici dello scudetto e della passata edizione della coppa nazionale.

La gara sarà diretta da Doveri con al Var Mazzoleni. Ecco tutti gli altri protagonisti diramati dal comunicato dell’Aia:

INTER – JUVENTUS h. 21.00

DOVERI

BINDONI – IMPERIALE

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

AA RIS.: LONGO

Tre invece le gare che si giocheranno in Coppa Italia a partire da mercoledì alle ore 17.30 quando scenderanno in campo Atalanta e Venezia. Giovedì invece sarà la volta di Napoli-Fiorentina alle 18 per poi concludere alle 21 con Milan-Genoa, in uno scontro tra Shevchenko e il suo passato da calciatore.

Ecco le designazioni arbitrali pubblicate dall’Aia:

ATALANTA – VENEZIA Mercoledì 12/01 h. 17.30

PEZZUTO

VECCHI – GROSSI

IV: SANTORO

VAR: MAGGIONI

AVAR: LO CICERO

NAPOLI – FIORENTINA Giovedì 13/01 h. 18.00

AYROLDI

ROCCA – DI MONTE

IV: FOURNEAU

VAR: DIONISI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – GENOA Giovedì 13/01 h. 21.00

AURELIANO

ALASSIO – DE MEO

IV: RAPUANO

VAR: PRONTERA

AVAR: PRETI