Milan davanti all’Inter, Lazio a -4 dalla Juventus | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 21esima giornata. Da Inter e Lazio a Roma, Juventus e Milan: la classifica senza Var

In attesa dei posticipi di oggi e domani, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella ventunesima giornata di campionato ci sono stati molti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nella gara tra Napoli e Sampdoria, Di Bello ha cancellato il gol di Juan Jesus partito da posizione irregolare. Decisione opposta per Massa nel big match tra Roma e Juventus: convalidata la rete di Kulusevski inizialmente annullata: né Cuadrado né Morata sono in fuorigioco. Più tardi, un viaggio al monitor a bordocampo per rivedere il fallo di mano di De Ligt che porta al rigore e all’espulsione del difensore olandese. Doppio intervento del Var anche nell’altra super sfida tra Inter e Lazio: Pairetto prima toglie un gol a Lautaro Martinez scattato in offside su assist di Sanchez, poi trasforma il doppio giallo a Radu in una ammonizione al rumeno e una a Zaccagni per uno scambio di persona.

LEGGI ANCHE >>> Stadi, riduzione spettatori: “Ennesimo modo per colpire la Serie A”

Serie A, seconda giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Venezia-Milan 0-3

Empoli-Sassuolo 1-5

Napoli-Sampdoria 2-0

Udinese-Atalanta 2-6

Genoa-Spezia 0-1

Roma-Juventus 3-3

Inter-Lazio 3-1

Verona-Salernitana 1-2

Torino-Fiorentina oggi

Cagliari-Bologna domani

CLASSIFICA REALE: Inter* punti 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta* 41, Juventus 38, Fiorentina** 32, Roma 32, Lazio 32, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna** 27, Verona 27, Torino** 25, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia* 17, Cagliari* 13, Genoa 12, Salernitana** 11.

*una partita in meno

**due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 49, Inter* 48, Atalanta* 44, Napoli 39, Juventus 37, Lazio 33, Roma 32, Sassuolo 31, Fiorentina** 29, Empoli 29, Torino** 25, Bologna** 25, Verona 25, Sampdoria 23, Udinese** 21, Spezia 18, Venezia* 15, Genoa 15, Cagliari* 13, Salernitana** 11.

*una partita in meno

**due partite in meno