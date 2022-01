Il calcio italiano combatte ancora con il Covid-19, la serie A è ripartita ma per il campionato Primavera 1 si va verso un altro stop.

Il nuovo regolamento varato dalla Lega Calcio parla chiaro: con 13 disponibili, tra cui un portiere, si gioca anche se fossero della Primavera, basta che siano nati entro il 31 dicembre 2003.

Mentre, però, la serie A riparte, il campionato Primavera 1 è tornato nell’incubo della sospensione come del resto tutto il calcio giovanile e dilettantistico. La serie C anche addirittura ha dovuto rinviare due turni mentre la serie B riparte soltanto giovedì 13 con due recuperi, dopo circa un mese di stop.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il campionato Primavera 1 ripartirà nel weekend di fine mese, il 29 e 30 gennaio con la necessità, quindi, di recuperare tre turni: quelli dell’8, 15 e 22 gennaio.

Non c’è solo la Primavera, i giovani tornano nell’incubo delle settimane senza partite

Mentre la serie A va avanti, c’è un mondo intero del pallone che è tornato nell’incubo di fermarsi, come accadeva un anno fa, quando, però, non c’era ancora la campagna vaccinale. Il pallone nel 2022 sta rotolando al momento solo in serie A, a breve seguirà la B ma c’è tutta l’attività di base ferma, con le decisioni dei comitati regionali di rinviare la ripartenza, lo stop della serie D fino al 23 gennaio.

A livello giovanile, non c’è soltanto il campionato Primavera bloccato ma tutti i tornei professionistici anche delle squadre di serie A, che rischiano così a causa della pandemia di formare ragazzi con delle lacune per non aver vissuto tutti gli step del percorso di crescita.

I campionati Under 15 e 16 dovrebbero ripartire a fine mese, Under 17 e 18 addirittura a febbraio, ecco alcuni esempi della mappa del disagio dei giovani calciatori a cui la pandemia sta negando la gioia del pallone.