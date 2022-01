Calciomercato Milan, l’agente dell’attaccante in sede: la situazione

In tarda mattinata è arrivato a Casa Milan Beppe Riso. Il noto agente italiano, che gestisce la procura di diversi calciatori rossoneri, è proprio in questi istanti a colloquio con Paolo Maldini e Frederic Massara

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile adeguamento del contratto di Sandro Tonali ma non sembra al momento essere una priorità per la dirigenza rossonera.

Il classe 2000 sta facendo tanto bene è merita un miglioramento dello stipendio ma c’è tempo.

Sul tavolo della discussione è sicuramente finito il futuro di Pietro Pellegri. L’attaccante, ancora infortunato, ha vissuto una prima parte di stagione davvero complicata. Senza la Champions e con Giroud e Ibra a pieno regime potrebbe non trovare più spazio. Attenzione dunque alla possibilità di un cambio di maglia in questi giorni. Il Cagliari è stata tra le squadre a mostrare maggiore interesse ma non si possono escludere altre piste, come ad esempio Genoa o Torino. Altro probabile argomento di discussione il futuro di Marco Brescianini, giovane in prestito al Monza dove però non sta trovando molto spazio e potrebbe quindi trovare un’altra sistemazione.

Riso è anche l’agente di uno dei centrocampisti che più si sta mettendo in luce in questo momento, Davide Frattesi. L’interesse del Milan è noto così come quello da parte di Juventus e soprattutto Inter. Attenzione infine alla situazione legata a Mattia Caldara, tornato protagonista al Venezia, che resta opportunità (forse un’ultima spiaggia) per occupare il posto al centro della difesa lasciato vacante da Kjaer.