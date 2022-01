Bocciato da Rangnick: ecco il centrocampista per Allegri

In Inghilterra il centrocampista fatica a trovare spazio. Rangnick lo ha praticamente bocciato: via libera per la Juventus

Donny van de Beek è sempre più un mistero. Il centrocampista olandese continua a non trovare spazio con la maglia del Manchester United. Il calciatore classe 1997 non sembra rientrare nei piani di Rangnick, che ha deciso di farlo partire dalla panchina anche nel match di FA Cup, contro l’Aston Villa.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Serie A, Calcagno: “Occorre garantire regolarità campionati”

Il tecnico ha preferito puntare su Fred e McTominay, lasciando fuori fino al 72′ l’ex Ajax, che non scendeva in campo, ormai, da un mese. L’ultima apparizione risaliva, infatti, all’11 dicembre, quando fu impiegato per soli due minuti contro il Norwich.

Il minutaggio in Premier League è davvero basso: in sette presenze ha giocato un totale di 67 minuti, riuscendo a segnare un goal. Meglio in Champions League, in cui è stato schierato titolare, contro Villarreal e Young Boys. E’ cambiato l’allenatore ma la situazione per van de Beek è rimasta pressoché la stessa. Difficile poter continuare così per un calciatore, che fino ad un paio di anni fa era tra i giovani più apprezzati nel ruolo.

Van de Beek si prepara dunque a cambiare aria e siamo certi che una squadra di primo livello pronta a scommettere sull’olandese ci sarà sicuramente.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic annullato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per il super colpo

Calciomercato Juventus, van de Beek profilo ideale

L’olandese rappresenterebbe il profilo perfetto per la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di qualità in mediana ormai da tempo. L’ex Ajax potrebbe, davvero essere il giocatore giusto da affiancare a Manuel Locatelli.

La Juventus deve chiaramente riuscire a cedere Aaron Ramsey, che continua ad essere apprezzato in Inghilterra: come raccontato, sul calciatore gallese si registra l’interesse da parte di Everton, Leeds e Newcastle. La mediana dei bianconeri è pronta a cambiar volta. A parte il calciatore italiano, prelevato in estate dal Sassuolo, nessuno è incedibile. In caso di offerte ritenute all’altezza sia Arthur, che Rabiot sono pronti a lasciare Torino.

In Italia van de Beek potrebbe essere un profilo importante anche per il Milan, che deve fare i conti con il possibile addio di Kessie. L’olandese ha caratteristiche diverse dall’ivoriano ma i rossoneri ci hanno abituati a puntare su calciatori, dall’ottimo potenziale, che vanno rilanciati, come l’ex Ajax.