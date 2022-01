Calciomercato Juventus e Inter, occasione dal PSG | Decisione presa

Calciomercato Juventus e Inter: possibile occasione a gennaio dal Paris Saint-Germain. Il giocatore ha deciso il suo futuro immediato

Tra campo e calciomercato, i destini di Inter e Juventus torneranno presto ad incrociarsi su più fronti. A partire dalla Supercoppa italiana: mercoledì, a San Siro, il derby d’Italia metterà in palio il primo trofeo della stagione.

Nerazzurri e bianconeri torneranno a contendersi un trofeo, mentre le due dirigenze sono già al lavoro sul calciomercato invernale. Diversi i nomi accostati ad entrambi i club, da Gianluca Scamacca all’occasione Georgino Wijnaldum. Il centrocampista del PSG, uno dei grandi colpi estivi dal Liverpool, ha faticato nella prima parte di stagione esternando la propria infelicità: “Non posso dire di essere completamente felice, perché la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio e dovrò imparare ad affrontarlo. Sono un combattente. Devo rimanere positivo e lavorare sodo per capovolgere la situazione. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in forma e ho fatto anche molto bene. Questa è una cosa diversa a cui ci si deve abituare. Non vedevo l’ora di fare il nuovo passo e poi succede questo. È molto difficile. È anche preoccupante se non giochi. Ma è solo la prima parte della stagione. Possono ancora succedere tante cose e io resto positivo”. L’olandese è stato accostato a Inter e Juventus e nelle ultime settimane anche alla Premier League, dove si è consacrato a livello internazionale con la maglia del Liverpool. Il giocatore avrebbe già deciso il suo futuro immediato.

Calciomercato Juventus e Inter, Wijnaldum verso la permanenza al PSG: la sua decisione

Secondo quanto riportato dal giornalista Saber Desfarges, Wijnaldum vuole restare a Parigi a gennaio. L’olandese vuole ribaltare la situazione nel club parigino e convincere Pochettino, concludendo nel migliore dei modi la sua prima stagione al PSG. Il suo entourage, inoltre, nega fermamente le informazioni dei media inglesi sul possibile ritorno in prestito in Premier League, in particolare all’Arsenal. Niente Juventus e Inter, dunque, per Wijnaldum, almeno a gennaio.