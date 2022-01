Calciomercato Juventus, decisione clamorosa: non gioca più senza la firma

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le indiscrezioni provenienti dalla Spagna. L’addio a zero diventa sempre più concreto

Juventus con le antenne dritte, quel che potrebbe accadere a breve potrebbe spalancare le porte a una operazione che sarebbe a costo zero. I bianconeri osservano, il giocatore è nel mirino da tempo ma soltanto adesso rappresenta una vera ‘occasione’ di calciomercato. E il motivo è piuttosto semplice: il suo contratto scade alla fine di questa stagione.

Basta misteri, parliamo di Ousmane Dembele che fino a qualche settimana fa sembrava in procinto di rinnovare con il Barcellona. Il neo tecnico dei blaugrana Xavi lo stima molto, ma le nuove richieste dell’entourage del francese hanno creato ulteriori ostacoli sulla strada verso la firma. Inoltre sull’ex Borussia Dortmund sono piombati diversi top club europei, al di là della Juve i nomi sono quelli di Liverpool, Manchester United e, soprattutto Paris Saint-Germain.

A Barcellona, scrive ‘El Nacional’, temono che Dembele possa ‘risparmiarsi’ in vista del prossimo nuovo grande contratto con un’altra società europea, in sostanza di non impegnarsi al massimo per evitare quegli infortuni che fin qui sono stati suoi compagni di viaggio. La prestazione deludente contro il Granada di sabato scorso sarebbe, stando al sito catalano, una conferma di questi ‘timori’. All’interno del club avanza così la corrente di chi crede che Dembele non debba più giocare col Barcellona se non firma il rinnovo.

Calciomercato Juventus, Dembele un affare costoso (e rischioso)

Difficilmente la Juventus farà parte della corsa al cartellino di Dembele. I motivi sono squisitamente economici: Dembele guadagna quasi 13 milioni di euro e ovviamente per firmare a zero ne chiederebbe anche di più, senza contare le commissioni per il suo agente. Poi c’è da considerare la sua fragilità fisica, conseguenza forse di una tutt’altro che impeccabile professionalità. In questi anni al Barça è stato più in infermeria che in campo, non riuscendo in sostanza a mantenere le enormi aspettative del Barcellona, che per lui nel 2017 ha investito – bonus inclusi – qualcosa come 140 milioni di euro.