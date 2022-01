Cuadrado ammonito durante Roma-Juve: salta la Supercoppa contro l'Inter

In attesa di conoscere l’entità dell’infortunio che ha costretto Federico Chiesa ad uscire anzitempo dal terremo di gioco, Allegri perde sicuramente Cuadrado per la Supercoppa

Dopo il problema al ginocchio che ha costretto Federico Chiesa a lasciare il campo durante il primo tempo di Roma–Juventus, concluso sul risultato di 1-1 grazie ai gol di Tammy Abraham e Paulo Dybala, Massimiliano Allegri è alle prese con un altro problema in vista della Supercoppa Italiana.

Mercoledì 12 gennaio, i bianconeri se la vedranno contro l’Inter campione d’Italia in carica, guidata da Simone Inzaghi, per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana. Ma l’allenatore toscano dovrà fare a meno anche di Juan Cuadrado. Il colombiano era diffidato ed è stato ammonito durante la sfida contro i giallorossi di José Mourinho per un brutto fallo su Felix: giusta la decisione dell’arbitro Massa. Dunque, Cuadrado non sarà della sfida, poiché verrà squalificato dal giudice sportivo e sconterà il turno proprio contro i nerazzurri.