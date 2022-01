Calciomercato Inter, il CT ufficializza il colpo | “Ha firmato, è la verità”

L’Inter lavora sul calciomercato per regalare a Simone Inzaghi colpi mirati. Il CT ufficializza il prossimo colpo per i nerazzurri

Il calciomercato è fatto di accelerazioni, stop improvvisi e nuove virate decisivi. Ma poi arriva il momento degli annunci, in un senso o nell’altro.

E ora sembra essere quello il caso, anche se la via non è proprio quella consona. Forse l’avrete capito, ci riferiamo ad André Onana. Il portiere, in scadenza di contratto a giugno 2022, era da tempo al centro delle cronache di calciomercato e con l’Inter che, settimana dopo settimana, si è avvicinata sempre di più all’estremo difensore. Negli anni, il portiere è diventato sempre più desiderato dalle big internazionali. A insidiare l’Inter, fino all’ultimo, c’è stato il Barcellona, ma ora il colpo sembra veramente vicino all’ufficialità. E, se non bastassero le ultime notizie che arrivano in tal senso, è arrivata un’altra voce autorevole a completare il quadro della situazione e avvicinare in maniera definitiva il portiere all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Firma per l’Inter, tutto fatto: annuncio imminente

Calciomercato Inter, ecco Onana: lo dice anche il CT del Camerun

A parlare, infatti, in vista della Coppa d’Africa, è stato il CT del Camerun e si è lasciato andare un annuncio molto importante. Ora c’è la Coppa d’Africa, ma il futuro parla nerazzurro. Ecco le dichiarazioni di Toni Conceicao: “Onana mi ha detto di essere molto felice e io gli auguro tutto il bene. Spero che all’Inter riesca a imporsi: ha tutte le capacità per riuscirci. Lui è felice e si sente bene: spero faccia bene a livello di club, perché è fondamentale anche a livello individuale. In questo modo, avrò a disposizione un calciatore con grande fiducia nei propri mezzi quando verrà in Nazionale”. Poi conclude il retroscena: “Sapevo che poteva firmare con l’Inter da un giorno all’altro; la verità è che ora ha firmato e non ho molto altro da aggiungere… È felice e continuerà il suo percorso di crescita professionale”.

Insomma, ormai si attendono solo i prossimi passaggi ufficiali, ma Onana è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Inter.