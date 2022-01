L’arrivo di Zhang a Milan può rappresentare la svolta per l’Inter: nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale

Svolta Inter con l’arrivo a Milano del presidente Steven Zhang. La presenza del numero 1 del club nerazzurro può rappresentare un momento cruciale per i piani presenti e futuri della società.

Ieri l’incontro con la squadra e il tecnico Simone Inzaghi, oltre alla dirigenza. Nei prossimi giorni sono previste riunioni più approfondite che chiariranno meglio la strategia societaria anche in ottica mercato di gennaio. Intanto però proprio l’arrivo del presidente può essere l’occasione per chiudere una trattativa importante che va avanti da tempo. L’accordo sembra ormai stato trovato e nei prossimi giorni può arrivare firma e annuncio ufficiale.

Calciomercato Inter, Brozovic firma il rinnovo

Il nome è quello di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a fine stagione. Il rinnovo sembra ormai in dirittura di arrivo con il croato che potrebbe firmare per quattro anni a sei milioni a stagione. Tanto che la ‘Gazzetta dello Sport’ parla di un annuncio in arrivo nei prossimi giorni.

Un annuncio non solitario perché presto potrebbe esserci anche quello che riguarda l’area tecnica: da Marotta ad Ausilio, tutti pronti a firmare il proseguimento dell’esperienza interista.