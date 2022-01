Calciomercato, non resta al Milan: si fionda l’Inter

Calciomercato, possibile una svolta sull’asse Milan-Inter: niente conferma in rossonero e possibile assalto dei nerazzurri

Dopo un inizio di stagione altalenante, Alessandro Florenzi sta riuscendo ora a trovare continuità con la maglia del Milan. Il classe 1991 si sta facendo apprezzare da Stefano Pioli e dai tifosi rossoneri per una serie di ultime prestazioni positive, che hanno portato anche il numero 25 a trovare il suo primo gol con la maglia rossonera nella vittoria di Empoli.

LEGGI ANCHE >>> Venezia-Milan, i convocati di Pioli: nessuna sorpresa

Florenzi è stato acquistato in estate dal Milan come rinforzo per la corsia di destra ed attualmente è in prestito dalla Roma. I rossoneri potranno però esercitare un diritto di riscatto alla fine della stagione, anche se dalla Spagna sembrano arrivare notizie importanti legate al futuro del giocatore.

Milan, dalla Spagna: niente riscatto per Florenzi, c’è l’Inter

Come infatti riferisce ‘fichajes.net’, il Milan non sarebbe intenzionato a riscattare Florenzi, nonostante le ultime buone prestazioni. Il contratto del giocatore con la Roma scade nel 2023, ma il suo futuro non sarà certamente nella capitale. Il suo rapporto con il club giallorosso è ormai logoro, però il classe 1991 potrebbe continuare a giocare in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Lazio, buone notizie per Inzaghi | Recuperato un titolarissimo

Dalla Spagna infatti riferiscono come un club molto interessato al giocatore è l’Inter. Non è la prima volta che i nerazzurri si dimostrano interessati al classe 1991, in particolare quando alla guida della squadra c’era Antonio Conte, estimatore del giocatore che gli diede grande fiducia anche in Nazionale quando ricopriva il ruolo di ct. I nerazzurri, in caso dunque di mancato riscatto da parte dei cugini, sarebbero pronti a bussare alle porte della Roma per chiedere il giocatore. Un colpo low-cost, visto che Florenzi non rientra nei piani dei capitolini e visto che entrerebbe poi nel suo ultimo anno di contratto. Un acquisto che potrebbe garantire a Simone Inzaghi un’ulteriore alternativa per la corsia con un innesto duttile e d’esperienza.