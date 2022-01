Inter-Lazio, buone notizie per Inzaghi | Recuperato un titolarissimo

Arrivano ottime notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi: recuperato dal Covid un titolarissimo, ci sarà per Inter-Lazio

Dopo aver saltato per l’emergenza Covid la sfida con il Bologna, i nerazzurri domani ospiteranno la Lazio di Maurizio Sarri a San Siro: buone notizie per Simone Inzaghi.

Una partita quella contro i biancocelesti che non sarà mai come le altre, per il tecnico romagnolo. Anche per questo motivo la notizia non può che far sorridere Simone Inzaghi: Edin Dzeko è risultato negativo al secondo tampone molecolare e sarà regolarmente a disposizione per la partita contro la Lazio. Sconfitto il Covid-19, il bosniaco oggi si è allenato insieme al resto del gruppo nella rifinitura ad Appiano Gentile e domani prenderà parte al match.