Giudice Sportivo, UFFICIALE i verdetti su Allegri e Bologna-Inter

Serie A, il comunicato del Giudice Sportivo sulle gare dell’Epifania: arriva il verdetto su Bologna-Inter e non solo

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 20esima giornata di Serie A, che si è disputata due giorni fa. C’era attesa soprattutto per Bologna-Inter, per la quale si era ipotizzato un 3-0 a tavolino per i nerazzurri per la presentazione della distinta da parte dei rossoblù.

La decisione è stata invece quella di lasciare il match sub judice, esattamente come le altre tre sfide che non si sono disputate per gli stop imposti dalle Asl, ossia Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia. Decisioni definitive verranno prese in seguito. Si annuncia inoltre che il 18 gennaio si discuterà il ricorso della Salernitana relativamente alla sfida non disputata con l’Udinese a dicembre.

Serie A, le altre decisioni del Giudice: fermato Allegri

Tra le altre decisioni presenti nel comunicato, quella di fermare per un turno Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus non prenderà così parte alla sfida con la Roma. Punite le frasi gravemente offensive rivolte all’arbitro Sozza nel concitato finale di Juventus-Napoli. Per il tecnico bianconero anche una ammenda di 10mila euro. Fermato anche il tecnico dello Spezia, Thiago Motta.

Ecco gli altri squalificati per una giornata dal Giudice: Candreva (Sampdoria), Agudelo (Spezia), Karsdorp e Mancini (Roma), Bandinelli e Luperto (Empoli). Entrano in diffida Demme (Napoli), Luis Alberto e Marusic (Lazio), Joao Pedro (Cagliari), Casale (Verona), Marchizza (Empoli), Rogerio (Sassuolo), Miguel Veloso (Verona), Raspadori (Sassuolo), Theo Hernandez (Milan).