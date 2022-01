Calciomercato Juventus, svolta per Milinkovic-Savic | Offerta da 80 milioni

Tra i sogni di mercato futuri della Juventus c’è Milinkovic-Savic, si profila un duello per il serbo ma servono 80 milioni per il colpaccio

Se la Lazio è riuscita a strappare almeno un punto, nella prima del 2022, in casa contro l’Empoli, lo deve in buona parte a Sergej Milinkovic-Savic. Doppietta d’autore del centrocampista serbo, con gol decisivo in pieno recupero, per fissare il punteggio sul 3-3 ed evitare uno scivolone che sarebbe stato pesante per i biancocelesti nella corsa verso l’Europa.

La squadra di Sarri ha confermato pregi e difetti di questa stagione, il ‘sergente’ ha confermato tutte le sue doti e di poter essere un profilo da tempo in grado di ambire a grandi club. Con un interessamento ricambiato. Le voci di mercato tornano forti su di lui e a fine stagione potrebbe, dopo sette anni, concretizzarsi l’addio alla Capitale. C’è tensione in casa Lazio tra il presidente Lotito e il ds Tare, per la gestione del mercato soprattutto in entrata, ma l’albanese, il cui accordo scadrà nel 2023, potrebbe ‘regalare’ al suo principale un maxi introito, con la cessione di Milinkovic, per ricostruire la squadra e avviare un nuovo ciclo.

Milinkovic-Savic, in estate l’addio alla Lazio può diventare realtà: ecco la proposta

Ci pensa da tempo la Juventus, come noto. I bianconeri sognano un giocatore che a centrocampo potrebbe essere dominante dal punto di vista tecnico e fisico, le ristrettezze economiche di questo periodo non aiutano ma in estate qualcosa potrebbe cambiare, come annunciato qualche tempo fa nell’assemblea degli azionisti. Anche tramite cessioni pesanti, potrebbero poi arrivare ulteriori risorse per andare all’assalto, ma incombe la concorrenza di un top club, che prepara un’offerta notevole.

LEGGI ANCHE >>> Colpo Juventus, lo strappa all’Inter grazie a Kulusevski

Secondo ‘Il Messaggero’, infatti, il Manchester United si prepara all’addio di Pogba, e, nel caso in cui il francese non rinnovasse, si tufferebbe proprio su Milinkovic-Savic. Sul piatto, i ‘Red Devils’ potrebbero mettere fino a 80 milioni di euro. Una cifra da circoletto rosso, i contatti con l’agente Kezman proseguono. Anche per questo, la Lazio vorrebbe convincere Sarri dell’utilità del tesseramento di Kamenovic, ma il tecnico per ora ha molte perplessità. Un ulteriore potenziale sostituto per i biancocelesti potrebbe essere inoltre Bajrami, ammirato all’Olimpico nel giorno della Befana e da tempo nel mirino di Tare.