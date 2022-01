De Ligt via dalla Juventus: scambio alla pari o 60 milioni

Non solo Barcellona. Assalto alla Juventus per il calciatore: pronti 60 milioni di euro dall’Atletico Madrid

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Matthijs de Ligt. Le dichiarazioni, dei giorni scorsi del suo agente, Mino Raiola, non stanno certamente facendo dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri, che temono di perdere il loro difensore.

Il calciatore – stando alle dichiarazioni dell’italo-olandese – è pronto a compiere un ulteriore passo in alto nella sua carriera. E’ evidente che malauguratamente per la Juventus non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, l’addio di de Ligt potrebbe diventare realtà.

Serve chiaramente l’offerta giusta sul tavolo. La Juventus difficilmente lo lascerà partire per meno di 60 milioni di euro. I bianconeri, prelevandolo dall’Ajax, hanno fatto un importante investimento, con la speranza di aver trovato il difensore del futuro. L’avventura in bianconero dell’olandese è caratterizzata da diversi alti e bassi. In casa Juventus ci si aspettava qualcosa di più da parte di de Ligt ma cambiare ogni stagione allenatore non ha certo aiutato a far crescere l’olandese.

Nonostante un rendimento non proprio altissimo, Matthijs de Ligt continua ad essere uno dei difensori più apprezzati del panorama calcistico europeo. In Inghilterra, come spesso raccontato, non manca chi lo apprezza: in prima fila c’è sicuramente il Chelsea, che rischia di perdere sia Christensen che Rudiger, entrambi in scadenza di contratto. Il bianconero potrebbe rappresentare un’ottima alternativa.

Calciomercato Juventus, idea scambio per de Ligt

Ma la pista più calda legata a de Ligt è quella che lo porterebbe in Spagna. Il Barcellona è da sempre sulle tracce dell’olandese. I blaugrana avrebbero voluto acquistare l’olandese già ai tempi dell’Ajax. In estate ci riproveranno ma dovranno fare attenzione anche alla concorrenza proveniente dalla Liga. Secondo Don Balon, de Ligt è un’idea dell’Atletico Madrid: Simeone è intenzionato a puntare forte sull’olandese per rafforzare il pacchetto arretrato. I soldi richiesti – come detto sui 60 milioni di euro – potrebbero arrivare dalla cessione di Joao Felix. Chissà che non si intavoli proprio uno scambio tra i due calciatori. Il giovane portoghese, d’altronde, è particolarmente apprezzato dalla Juventus.