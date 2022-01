Serie A, altri 4 giocatori positivi: il comunicato UFFICIALE

Si registrano altri cinque positività nel gruppo squadra di uno del club di Serie A. Ecco il comunicato ufficiale

Prosegue l’incubo Covid in Serie A. In serata si registrano altri positivi, stavolta in casa Udinese, dove la situazione si sta facendo sempre più preoccupante.

Il club friulano – attraverso i propri canali ufficiali – ha comunicato che altri cinque elementi del gruppo squadra, di cui quattro giocatori, sono risultati positivi. In isolamento ci sono adesso, dunque, ben 15 membri, 12 calciatori e 3 componenti dello staff. Il match con l’Atalanta, in programma domenica, era già stato bloccato dall’ASL ma la situazione potrebbe rendersi complicate anche per le prossime partite.

Udinese, 15 in isolamento: il comunicato UFFICIALE

Ecco il comunicato del club friulano: “Udinese Calcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff). Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti.

I membri del gruppo squadra attualmente positivi e, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff).”