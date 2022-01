Il Napoli resiste contro la Juventus, anche Spalletti si congratula: “Bravi”

Anche Luciano Spalletti, positivo al Covid e lontano da Torino, si è complimentato col Napoli dopo il pareggio con la Juventus

Una partita di grande cuore da parte degli azzurri, arrivati a Torino con tante assenze e con una condizione precaria: il tecnico toscano si è congratulato con i suoi ragazzi.

Luciano Spalletti, tramite i canali ufficiali del Napoli, ha commentato in questo modo il pareggio contro la Juventus dei partenopei: “Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare la partita per i tre punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la squadra”.

Nemmeno il Covid-19 può tenere Spalletti lontano dai suoi ragazzi, anche De Laurentiis ha rivelato l’importanza del tecnico sulla prestazione odierna. Al gol di Mertens ha risposto Chiesa, fissando il risultato sull’1-1, ma la sensazione è che il Napoli sia uscito vincitore da questa gara. I complimenti del tecnico sono spassionati: “Partita di grande personalità con un livello molto alto di qualità tecniche e morali espresse da questi giocatori che hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del Napoli. Bravi a tutti”.