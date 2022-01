Pesante stangata per Vidal: UFFICIALE, lunga squalifica

Pesante stangata per Arturo Vidal: ufficializzata la lunga squalifica per il centrocampista cileno dell’Inter

Non arrivano belle notizie per Arturo Vidal: il centrocampista cileno è stato squalificato per tre giornate dalla Fifa.

La decisione riguarda la Nazionale cilena e il calciatore dell’Inter non potrà prendere parte agli impegni di gennaio e febbraio per le qualificazioni ai Mondiali. La decisione è arrivata in conseguenza dell’espulsione subita dall’ex Juventus in occasione della sfida tra il suo Cile e l’Ecuador dello scorso 17 novembre. Un cartellino rosso per una dura entrata del centrocampista ai danni di Felix Torres con il piede dell’interista sulla testa del rivale.

Inter, Vidal squalificato dalla Fifa: 3 turni in Nazionale

Un’espulsione per la quale Vidal chiese subito scusa e che contribuì alla sconfitta del Cile. “Non ho visto il calciatore, non avevo intenzione di colpirlo. Chiedo scusa a staff tecnico, compagni e tifosi” le parole pronunciate dal 32enne dopo il match. Ora è arrivata la stangata della Fifa che lo ha sospeso per tre turni: niente da fare quindi per le partite contro Argentina (28 gennaio), Bolivia (1 febbraio) e Brasile (24 marzo). Vidal quindi dovrebbe evitare la trasferta intercontinentale di fine mese e restare a Milano agli ordini di Simone Inzaghi per preparare un febbraio intenso che vedrà l’Inter impegnata anche in Champions.