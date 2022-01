Inter, novità su Dzeko: le ultime in vista di Lazio e Juventus

Edin Dzeko e il recupero dopo la positività al Covid-19. Le ultime novità sul bomber in vista degli impegni contro Lazio e Juventus

L’Inter non vuole fermarsi. I nerazzurri non hanno sfidato il Bologna sul campo, ma ora sono attesi da un vero e proprio tour de force tra gennaio e febbraio.

Sfide in cui Edin Dzeko, nelle idee di Simone Inzaghi, potrebbe essere grande protagonista. Il bomber ex Roma ora corre verso il rientro in campo dopo le festività natalizie. Il bosniaco è risultato positivo al Covid-19 il 30 dicembre, giorno del raduno post-natalizio. Da allora, ha cercato comunque di mantenere alto il suo livello di forma, in modo da farsi trovare pronto per i prossimi impegni. E oggi è arrivata una notizia molto importante per il futuro dell’attaccante, almeno quello prossimo. L’ex Roma, infatti, è risultato negativo al tampone effettuato. Dopo una settimana di isolamento, il calciatore è tornato ad allenarsi individualmente, anche se in forma individuale. Ora si attende un nuovo tampone di conferma della negatività, poi l’attaccante tornerà in gruppo dopo aver effettuato (da protocollo) gli esami medici per ritornare a svolgere l’attività agonistica.

🚨#Inter – Edin #Dzeko negativo al primo tampone (rapido): allenamento individuale oggi, se domani sarà confermato anche dal risultato del test molecolare potrà ritornare in gruppo nella rifinitura pre #Lazio 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 7, 2022

Inter, Dzeko pronto a tornare: le ultime sull’attaccante

Dzeko si è rivelato elemento essenziale per l’Inter da inizio stagione a oggi. L’attaccante non ha fatto rimpiangere l’assenza di Romelu Lukaku, anzi nella prima parte di stagione è risultato spesso decisivo con gol e giocate di alto livello.

In vista della Lazio, la sensazione è che il bomber possa tornare dalla panchina. Dal primo minuto, infatti, dovrebbero partire Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. A disposizione anche Joaquin Correa, ma che Inzaghi dovrebbe gestire in vista del prossimo periodo. Discorso diverso per la Juventus nella finale di Supercoppa italiana. In quell’occasione, infatti, il tecnico ex Lazio dovrebbe recuperare Dzeko dal primo minuto. Il bomber, in ogni caso, è alla fine del suo isolamento, pronto a tornare a disposizione dell’Inter.