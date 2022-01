Calciomercato, UFFICIALE Fiorentina | Torna Piatek: è arrivato in città

La Fiorentina ha messo a segno uno dei colpi più importanti del mercato in Serie A: torna il Pistolero Piatek, sbarcato in città



La Fiorentina non lascia, ma raddoppia. La classifica sorride alla squadra di Vincenzo Italiano, che resta in corsa per l’Europa League con il sogno neanche tanto proibito di entrare in quella per la Champions. Ieri non è scesa in campo con l’Udinese, fermata dall’Asl di competenza per i tanti positivi in rosa.

Per i viola poteva essere un’occasione molto importante visti gli stop di Lazio, Roma e il pari tra Juventus e Napoli che tiene tutti a portata di mano. O di gol, quelli di Dusan Vlahovic che sta trascinando la Fiorentina nonostante il contratto non rinnovato e un addio praticamente sicuro. Difficile che il serbo vada via a gennaio, le cifre sono molto alte e nella finestra invernale è complicato pensare a investimenti da 50-60 milioni di euro, in Italia (vedi Juventus) ma anche all’estero. Vlahovic resterà verosimilmente a Firenze fino alla fine della stagione, lo stesso bomber del 2000 ha ribadito la sua totale concentrazione, l’impegno e l’amore nei confronti della squadra e dei tifosi. Che vuole riportare in Europa.

Piatek arrivato a Firenze: l’annuncio ufficiale della Fiorentina

La Fiorentina di certo si è ingolosita, Commisso lo sta dimostrando e invece di accontentarsi ha deciso di rilanciare mettendo sul piatto tutta la sua ambizione. È arrivato dal Lille Jonathan Ikone, esterno destro d’attacco che completa con Nico Gonzalez e lo stesso Vlahovic un tridente molto forte. Non solo, perché Pradé ha chiuso un’altra grande operazione: il ritorno di Piatek in Italia. Il polacco lascia l’Hertha Berlino dopo l’esperienza al Milan e al Genoa, che ha provato a riportarlo in rossoblù.

Alla fine l’ha spuntata la Fiorentina, che forma una coppia di punte centrali di grande livello. Piatek ha già svolto le visite mediche, e pochi minuti a è sbarcato a Firenze come documentato anche dalla società sui social.Che sempre su Twitter ha dato il suo annuncio ufficiale in modo decisamente curioso: la porta con alle spalle la curva Fiesole, un mirino al centro con lo stemma del club, tutto viola. Il Pistolero è arrivato ed è pronto a ‘sparare’.