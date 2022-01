Calciomercato Juventus, il grande ex fa un ‘regalo’ ad Allegri

Calciomercato Juventus, Allegri attende buone notizie dalla sessione di trattative: un assist insperato arriva da un ex bianconero

In questo mese di gennaio, la Juventus dovrà muoversi con grande attenzione e oculatezza sul mercato. I bianconeri non hanno grandissimi margini di manovra, ma devono provare a mettere a segno qualche operazione necessaria per aumentare la competitività della rosa nella seconda parte della stagione.

La rincorsa Champions per la Juventus è tornata alla portata ma non sarà facile. Allegri attende buone notizie, sapendo che al momento i difetti della rosa non permettono di trovare la continuità che servirebbe per rendere definitiva la rimonta. Se in entrata, si attende un centravanti di spessore – che potrebbe essere Icardi, ma al momento dal Psg non si registrano aperture, come raccontato da Calciomercato.it – e magari un colpo a centrocampo, in uscita occorrerebbe qualche cessione per provare a monetizzare, fare spazio nella rosa e alleggerire il monte ingaggi. Da questo punto di vista, un assist, forse insperato, arriva al tecnico livornese dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, la Premier League ‘chiama’ Ramsey

Non è un mistero che Aaron Ramsey sia ormai un corpo estraneo alla Juventus e che si stiano valutando per lui soluzioni possibili in uscita per non dover più corrispondere un ingaggio da 7 milioni di euro, sproporzionato per l’apporto che il gallese ha dato in due anni e mezzo alla causa. Gli estimatori per lui Oltremanica comunque continuano a essere numerosi e tra questi c’è anche il Crystal Palace, allenato dal grande ex bianconero Patrick Vieira.

Il francese, che sta guidando i londinesi fin qui a un positivo undicesimo posto in classifica a +12 dalla zona retrocessione, ammette di essere molto interessato al centrocampista. “E’ un giocatore che alzerebbe il livello di molte squadre in Inghilterra – ha spiegato – Mi piace moltissimo per la sua esperienza e le sue qualità. Rinforzare la squadra? Ne stiamo parlando con la dirigenza, anche sulla base dei giocatori che abbiamo”. Un addio in direzione Londra sarebbe davvero ben gradito a Torino, anche gratuitamente, pur di mettere la parola fine a un amore mai sbocciato.