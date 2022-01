L’Inter lo cede gratis: subito dall’ex tecnico nerazzurro

L’Inter potrebbe cederlo gratis già a gennaio: l’ex tecnico nerazzurro ci pensa, ma c’è anche un’altra ipotesi

I rinnovi sono la priorità dell’Inter in questo momento. Brozovic è il primo della lista, con l’arrivo del presidente Zhang a Milano che potrebbe rappresentare un momento importante per la svolta.

Marotta e Ausilio non lavorano però soltanto sui prolungamenti di contratto, come dimostra la chiusura dell’accordo con Onana per l’arrivo a parametro zero la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra è impegnata anche sul fronte cessioni: fondamentale per garantire possibilità di rinforzi, riuscire a piazzare qualche calciatore con stipendio alto e che non è tra i più utilizzati da Simone Inzaghi. Facile pensare ad Arturo Vidal e Alexis Sanchez, due cileni che già in estate erano stati dati sul piede di partenza. Con l’inizio del mercato di gennaio, le voci sono tornate prepotenti. In particolare dall’Inghilterra viene lanciata l’indiscrezione che coinvolge anche un ex allenatore nerazzurro, oltre a Sanchez.

Calciomercato Inter, Sanchez via gratis: c’è l’Everton di Benitez

Secondo quanto scrive ‘The Sun’, infatti, proprio Sanchez sarebbe stato offerto all’Everton di Rafa Benitez.

I tofees non vivono una situazione particolarmente tranquilla: la squadra di Liverpool è quindicesima in Premier League e da ottobre ad oggi hanno ottenuto soltanto una vittoria. Per questo l’allenatore spagnolo è stato in bilico, ma la società gli ha confermato la fiducia. Benitez deve fare i conti però con gli interessi intorno ai suoi due attaccanti, Dominic Calvert-Lewin e Richarlison, da qui la necessità di intervenire sul mercato. Il tabloid britannico racconta che Sanchez sarebbe stato proposto gratis all’Everton, ma non solo.

Nel mirino della società inglese ci sarebbe anche Valentin Castellanos, 23 anni, attaccante argentino in forza al New York con contratto fino al 2025. Capocannoniere della scorsa MLS, in questo caso per portarlo in Premier serve sborsare circa 14 milioni di sterline. Ovviamente, in caso di addio a Sanchez, l’Inter avrebbe la necessità di intervenire in entrata nel reparto avanzato per assicurare i giusti ricambi a Inzaghi.