Tegola pesante, il big salta Inter-Lazio: gli aggiornamenti

Pesante tegola in vista di Inter-Lazio: il big si è infortunato e difficilmente potrà essere del match, tutti gli aggiornamenti

Non arrivano buone notizie in vista di Inter-Lazio, big match della seconda giornata di ritorno di Serie A. Un titolare della grande sfida in programma a San Siro si è infortunato e difficilmente potrà essere disponibile domenica sera.

Si tratta di Francesco Acerbi, che è stato costretto ad uscire dal campo al 25′ della sfida tra i biancocelesti e l’Empoli. Il difensore, dopo una progressione dalla sua difesa fino all’area avversaria, ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha obbligato a chiedere il cambio.

Per il 33enne si tratta di una ricaduta visto che aveva già stretto i denti per essere a disposizione di Sarri questo pomeriggio all’Olimpico. Un rischio che non ha pagato con l’ex Sassuolo che alza bandiera bianca dopo poco la metà del primo tempo, sostituito da Patric. Ancora problemi per l’allenatore dei capitolini, alle prese con una gara difficile contro la sua ex squadra, capace di andare sul 2-0 dopo soli 8 minuti. Lazio chiamata alla rimonta senza uno dei suoi leader di maggior peso carismatico, e che non avrà nemmeno nella sfida alla capolista del campionato.