Calciomercato Juventus, rinnovo lontano | Sorpasso per l’attaccante a zero

Calciomercato Juventus, i bianconeri inseguono un colpo in attacco a parametro zero: ultimi aggiornamenti, arriva il sorpasso

Giornata dedicata al campionato, con la situazione sempre più caotica ora dopo ora legata a Juventus-Napoli. I bianconeri attendono di capire se scenderanno effettivamente in campo in uno scontro diretto cruciale per la zona Champions.

Nei pensieri della dirigenza bianconera, oltre agli scenari in vista di stasera all’Allianz Stadium, anche quelli legati al mercato. Non soltanto per l’immediato, dove l’obiettivo primario rimane un attaccante, ma anche per il futuro. A gennaio, resta viva ma difficile la pista Icardi, come raccontato da Calciomercato.it. Non ci sono molti margini di manovra per Cherubini e i suoi collaboratori, che preferirebbero agire con maggior libertà dal punto di vista delle risorse da investire in estate. Dunque, si guarda molto anche al futuro per la Juventus, che cercherà, a giugno, sperando di avere in tasca la qualificazione all’Europa che conta, di effettuare acquisti di un certo spessore. Per l’attacco, si pensa a un colpo importante a parametro zero. Ma per i bianconeri giungono brutte notizie.

Calciomercato Juventus, corsa in salita per Dembele: irrompe il top club

Il nome è quello di Ousmane Dembele, attaccante francese come noto in scadenza di contratto con il Barcellona. Si tratta di un profilo attenzionato da diverso tempo dalla società piemontese e lo status di parametro zero lo rende estremamente appetibile. Il giocatore è sempre più lontano dal rinnovo con i blaugrana e Laporta attende da lui una risposta definitiva al più presto, ma potrebbe esserci per lui alle porte una nuova avventura in Bundesliga.

Secondo ‘L’Equipe’, infatti, il nome di Dembele sarebbe balzato in cima alle preferenze del Bayern Monaco per la prossima stagione. I bavaresi sono molto interessati, anche se non intenderebbero partecipare ad aste al rialzo dal punto di vista dell’ingaggio del giocatore, le cui richieste restano piuttosto elevate.