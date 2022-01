Continua ad essere estremamente altalenante l’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United. I risultati faticano ad arrivare e cresce l’ombra sul futuro

È stato un inizio di stagione piuttosto intenso quello di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United proprio in coda alla finestra estiva di calciomercato con buona pace della Juventus. 8 gol in Premier League e 6 in Champions League per il fenomeno portoghese che dal punto di vista realizzativo sta provando a dare il suo apporto ad una squadra che però fatica dal punto di vista sia del gioco che dei risultati, soprattutto in campionato.

La stagione non decolla e non mancano difficoltà per raggiungere la zona Champions, vista anche la corposa concorrenza in quella zona di classifica. La delusione di CR7 è rimarcata e sperava che le cose sarebbero cambiate dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer.

LEGGI ANCHE >>> Polveriera Manchester United, Cristiano Ronaldo ‘umiliato’ dal compagno

Calciomercato, senza Champions addio di Ronaldo allo United: ipotesi PSG

L’arrivo di Rangnick a Manchester non ha portato particolari benefici e l’ultimo ko contro il Wolverhampton potrebbe aver rappresentato l’ultima goccia. In generale sarebbe stato chiesto un cambio di scena tra questo mercato invernale e quello estivo, e tra questi anche lo stesso CR7. Secondo quanto sottolineato da ‘ElNacional.cat’, qualora lo United non riuscisse ad arrivare tra le prime quattro il portoghese potrebbe avere già le valige pronte.

LEGGI ANCHE >>> Attacco a Cristiano Ronaldo: “Stravolge gli equilibri. E’ un egoista”

La testata iberica evidenzia come per ora avrebbe anche già chiesto a Jorge Mendes di iniziare a cercare una nuova destinazione eventuale, visto che né lui né la sua famiglia sono contenti della vita che fanno a Manchester. Ad Old Trafford non vorrebbero perdere Ronaldo e sperano di convincerlo tuttavia hanno promesso che nel caso non ostacolerebbero la sua uscita. Chiederebbero nel caso solo 15 milioni di euro per il trasferimento. Intanto CR7 potrebbe far gola al Paris Saint Germain, che qualora ce ne fosse la possibilità non esiterà a cogliere l’occasione, essendo un vecchio desiderio di Nasser Al-Khelaïfi che vorrebbe unirlo a Messi per il dopo Mbappe.