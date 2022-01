Emergenza Covid, UFFICIALE: rinviata anche Arsenal-Liverpool

Emergenza Covid: rinviata la semifinale di Carabao Cup tra Arsenal e Liverpool per l’ulteriore aumento dei contagi

Il Covid dilaga in Serie A con tutta l’attenzione che è al momento rivolta sul big match tra Juventus e Napoli. Nelle ultime ore sono inoltre scoppiati diversi focolai nelle squadre del nostro campionato, che riparte domani con il concreto rischio di diversi rinvii.

La variante Omicron ha messo in ginocchio anche i club di Premier League. Sono stati già numerosi i rinvii in Inghilterra, tra Premier e Coppa di Lega, l’ultimo comunicato oggi: Arsenal–Liverpool di Carabao Cup è posticipata. Il campionato inglese non si è mai fermato, con la Federazione che ha deciso di rinviare partite di turno in turno. Questa la nota ufficiale diffusa dai Reds: “La semifinale di Carabao Cup del Liverpool, match di andata contro l’Arsenal in programma giovedì, è stata rinviata. La richiesta del club di riprogrammare l’incontro è stata approvata dall’EFL a causa del numero crescente di casi sospetti di positività al COVID-19 tra giocatori e personale. L’ultimo round di test di martedì ha restituito un numero significativo di positivi, tra cui Pepijn Lijnders, che avrebbe dovuto prendere la guida dei Reds all’Emirates Stadium”.

“L’epidemia ha lasciato il Liverpool senza un numero sufficiente di giocatori e personale per soddisfare il concorso come originariamente previsto. Di conseguenza, l’andata dei quarti di finale si giocherà ad Anfield giovedì 13 gennaio, con inizio alle 19:45 GMT. Il ritorno si svolgerà all’Emirates Stadium giovedì 20 gennaio, sempre con inizio alle 19:45.

I biglietti acquistati per questa partita rimarranno validi per la nuova data della partita. Il club invierà un’e-mail a tutti i tifosi che hanno acquistato un biglietto con i dettagli sui rimborsi per coloro che non possono partecipare alla data riprogrammata. Si prega di non contattare i servizi di biglietteria o fan su questo argomento. – conclude la nota – Il Liverpool Football Club vorrebbe mettere a verbale i suoi ringraziamenti all’EFL e all’Arsenal per la loro comprensione, nonché ai sostenitori di entrambi i club, in questo periodo difficile”.