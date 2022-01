Calciomercato, Mourinho sfida Inter e Milan | Colpo dalla Premier

Inter e Milan sono sulle tracce del difensore sul calciomercato. Mourinho, però, è pronto a intromettersi nella corsa al calciatore

Le vie e le sfide che traccia il calciomercato: sentieri con giravolte e occasioni improvvise, da cogliere per rinforzare la rosa e bruciare la concorrenza. Questo potrebbe essere il destino anche di un difensore che in Premier League non sta lasciando il segno.

Stiamo parlando di Malang Sarr. Il centrale ha collezionato in questa stagione solo cinque presenze, veramente pochissimo per il percorso di crescita del difensore. Un ragazzo che ora, come è logico pensare, cerca spazio e con la Serie A che spunta all’orizzonte, alla ricerca di nuovi interpreti in quella posizione. Sarr è comunque un elemento importante e che per caratteristiche potrebbe dire la sua nel massimo campionato italiano. È bravo nei passaggi, nell’impostare la manovra e ha un ottimo senso della posizione, oltre che un’esplosività muscolare invidiabile. Insomma, un profilo che farebbe comodo a molti e che, di recente, è stato accostato a Inter e Milan. Le due squadre lombarde, però, non sono le uniche a essere sulle tracce del calciatore.

Calciomercato Roma, spunta Sarr per la difesa: sfida a Inter e Milan

Su Sarr, infatti, è forte anche l’interesse della Roma. A riportarlo è ‘Asromalive.it’, che evidenzia come, tra i profili sotto osservazione per la difesa, ci sia anche quello del calciatore del Chelsea. Tuchel ha già dato il via libera al difensore per partire in prestito e ciò dovrebbe facilitare la trattativa con i Blues che, dunque, sono disposti a cedere il ragazzo. Un identikit che rientra nelle mire giallorossi, come dichiarato anche oggi da José Mourinho.

Come detto, però, il portoghese dovrà fronteggiare la concorrenza di Inter e Milan. I rossoneri, in particolare, sono alla ricerca del sostituto di Simon Kjaer: la colonna difensiva danese dovrà restare ai box per diversi mesi dopo l’infortunio subito nelle scorse settimane. Sarr è stato proposto a Maldini e soci, ma non sembra scaldare i rossoneri. Insomma, le prossime puntate devono ancora essere girate, ma il futuro di Sarr potrebbe spostarsi sempre più verso l’Italia. E la Roma è pronta a dire la sua.