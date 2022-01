Calciomercato Roma, colpo per Mourinho | Oggi le visite mediche

La Roma si prepara a essere una delle protagoniste sul calciomercato con interventi mirati. Visite mediche per il nuovo colpo giallorosso

La Roma e la necessità di forze nuove sul calciomercato, un mantra che, per voce di José Mourinho – uno che notoriamente non le manda a dire – ha attraversato la stagione giallorossa fin da inizio anno, come un taglio difficile da rimarginare.

Almeno fino a gennaio. E ora che il calciomercato è iniziato, è tempo di intervenire per i capitolini. Il budget non sarà quello delle grandissime occasioni, ma, come sottolineato proprio oggi dal tecnico ex Inter e Real Madrid in conferenza stampa, un paio di innesti in prestito dovrebbero arrivare. E proprio da questa certezza, si passa all’attualità e nelle ultime ore al colpo, ormai in dirittura d’arrivo, per i giallorossi. Stiamo parlando di Ainsley Maitland-Niles. Il calciatore classe 1997 era in orbita Roma da diverse settimane. Si tratta di un profilo in grado di garantire esplosività e qualità, sulla fascia destra come a centrocampo. Uno dei pregi del londinese è, infatti, la duttilità che gli ha permesso, in alcune fasi, di trovare spazio anche con la maglia dell’Arsenal. Ora tutto sembra pronto per l’esperienza alla Roma, o meglio la direzione sembra quella, visti gli eventi delle ultime ore.

Calciomercato Roma, Maitland-Niles in arrivo: oggi le visite mediche

Secondo quanto trapela, infatti, il giovane calciatore dell’Arsenal ha svolto oggi le visite mediche, a Londra, per la Roma nella sede della sua ormai ex squadra. L’ultimo passaggio, in pratica, prima che diventi di fatto un centrocampista utile a Mourinho, che potrebbe impiegarlo già dalla sfida di campionato contro la Juventus di Massimiliano Allegri allo stadio Olimpico. È proprio questo il motivo per cui l’iter per portare Maitland-Niles è stato velocizzato: la volontà dello Special One di averlo a disposizione da subito.

L’accordo tra le due società era arrivato già da ieri, con il ventiquattrenne che arriverà a Roma con la formula del prestito. L’esterno è, quindi, pronto a sbarcare nell’universo giallorosso in attesa dell’annuncio ufficiale che arriverà nei prossimi giorni, dopo che si sono limitati gli ultimi dettagli tra i suoi agenti e la Roma.