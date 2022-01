Bologna-Inter, la conferenza di Inzaghi

Bologna-Inter, il mister nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del match del Dall’Ara in conferenza stampa

L’Inter è pronta a ricominciare da dove aveva concluso il 2021. I nerazzurri sono reduci da sette vittorie consecutive e da sei non prendono gol. L’obiettivo è di continuare sulla stessa strada e sarà dunque importante partire con il piede giusto già dalla sfida di domani, contro il Bologna, fischio d’inizio alle 12.30 allo stadio Dall’Ara.

Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida in programma domani, che aprirà la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Queste le sue parole.

BOLOGNA – “La partita di domani è complessa. Conosciamo il valore dei nostri avversari e conosco Sinisa, preparato e competente: servirà una gara importante”.

COVID – “Preparare le partite in questa situazione e in questo clima è difficile. Noi abbiamo 3 positivi e il Bologna ne ha 8. Sia io che Mihajlovic sappiamo che, fino al fischio d’inizio, dovremo stare attenti a cambi di uomini e strategie. Non fa bene al calcio, non puoi preparare le partite. E questo riguarda tutte le squadre. Come ci è stato detto per la Supercoppa ci sono le autorità che decidono”.

BROZOVIC – “L’ho già ribadito, è molto contento, è un giocatore importantissimo in questa squadra e penso che rinnoverà il contratto. Io però guardo più il campo, ci sono Marotta ed Ausilio che seguono le trattative”.

FAVORITI – “I complimenti dei colleghi fanno piacere. Definirci favoriti è uno stimolo e deve essere uno stimolo per tutti noi. Anche il titolo di campioni d’inverno deve essere uno stimolo: dobbiamo essere consapevoli che gli avversari faranno di tutto per metterci in difficoltà”.

LUKAKU – “Non mi compete. Posso solo dire che è un grande giocatore e ha fatto qui due anni straordinari. Con me ha lavorato nel migliore dei modi. Ora è in un’altra squadra e spero possa essere utile. Lo reputo un top player”.

MERCATO – “Attendiamo il nostro presidente che arriverà a Milano. Marotta, Baccin e Ausilio remano tutti dalla stessa parte e lavorano in un’unica direzione”.

ALLENATORE DEL MESE – “Fa piacere, significa che io e il mio staff stiamo lavorando bene. Gli obiettivi però sono quelli collettivi, come vincere trofei”.

FORMAZIONE – “Ho delle idee, ma deciderò domani. Dimarco con l’assenza di Calhanoglu per sfruttare le punizioni? Abbiamo vari specialisti, giocherà chi merita e chi è più pronto. Se Dimarco sarà in campo calcerà lui i piazzati, altrimenti lo farà qualcun altro”.