Bologna-Inter, UFFICIALE: altri 4 positivi al Covid, match a rischio

Bologna-Inter, dubbi sul match del Dall’Ara che domani dovrebbe riaprire il campionato: altri quattro giocatori positivi al Covid

L’emergenza Covid incombe sul campionato. I casi di positività tra giocatori e membri degli staff si susseguono a rotta di collo negli ultimi giorni e ormai praticamente tutte le squadre devono fare i conti con una lunga lista di indisponibili a causa del virus.

A rischio Juventus-Napoli ma non solo, nel programma della giornata di campionato che si svolgerà domani. Numerose le situazioni da monitorare con grande attenzione, con le Asl pronte ad intervenire in caso di focolai che dovessero rivelarsi fuori controllo. Ricordiamo che non c’è più la previsione protocollare dello scorso anno secondo cui oltre un certo numero di positivi le squadre potevano chiedere il rinvio di una gara. Ma ora l’allarme scatta anche per il primo match in calendario domani.

Bologna-Inter, l’annuncio dei rossoblù: i positivi salgono a 8, gli scenari

Il Bologna è alle prese con casi in aumento ed è in grossa difficoltà. Dopo le quattro positività rilevate nei giorni scorsi, oggi altri quattro giocatori sono risultati positivi al Covid e non prenderanno parte alla sfida. Si tratta di Medel, Santander, Van Hoojdonk e Vignato. Un totale di otto assenze dunque per Mihajlovic, che dovrà affrontare l’Inter in piena emergenza. Ma, considerati anche i tre casi emersi tra i nerazzurri (tra cui Dzeko), a questo punto anche riflessioni sulla sfida del Dall’Ara alle 12.30 sono da mettere in conto.