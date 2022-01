Il portiere italiano positivo al Covid: il comunicato UFFICIALE

Anche Gianluigi Buffon positivo al Covid-19. Il portiere campione del Mondo è in isolamento: il comunicato del Parma

Continuano i contagi per Covid-19 nel calcio italiano. Difficile trovare una squadra, che non abbia almeno un positivo in rosa.

L’emergenza non fermerà la Serie A, che giorno 6 gennaio tornerà in campo, dopo le vacanze natalizie. Si giocherà anche la Supercoppa Italiana, che si pensava potesse slittare al termine della stagione. La Serie B, invece, ha preferito rinviare i turni che si sarebbero dovuti giocare sotto le feste natalizie, per i troppi contagi.

Il Covid-19 non ha risparmiato nemmeno Gianluigi Buffon, risultato quest’oggi positivo. L’estremo difensore, come informa il Parma, è stato già posto in isolamento.

Buffon positivo, il comunicato del Parma

Ecco la nota del club in merito alla positività di Buffon: “Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon.

Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali.

Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra”.