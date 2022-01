Milan, nuovo positivo: il comunicato UFFICIALE

Milan, altro caso di positività dopo Tatarusanu: il club rossonero ha diramato un comunicato ufficiale

Dopo la positività di Ciprian Tatarusanu al Covid, il Milan ha annunciato un nuovo caso di positività. Il club rossonero ha infatti ufficializzato come un altro componente sia risultato positivo al Covid. Non è stato però annunciato chi sia il giocatore in questione. Il calciatore positivo non avrebbe dato consenso a diffondere suo nome: a dare l’ufficialità potrebbe quindi essere molto probabilmente Stefano Pioli, che parlerà domani nel corso della conferenza stampa pre-gara. Il giocatore in questione salterà infatti sicuramente il match contro la Roma in programma a San Siro alle 18.30 dell’Epifania e quasi certamente anche la sfida contro il Venezia di domenica.

Sembrava giornata di buone notizie per Stefano Pioli, con il recupero in attacco di Ibrahimovic, Leao e Rebic, che si sono allenati in gruppo. Ora però la tegola di una nuova positività.

Questo il comunicato da parte del club rossonero:

“AC Milan comunica che a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi un calciatore è risultato positivo al Covid-19.

Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate”.