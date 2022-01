Milan-Roma, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid

Il Milan riparte subito col botto dopo la sosta ospitando la Roma a San Siro in un big match importantissimo. I rossoneri registrano una nuova positività al Covid

Volge al termine la sosta natalizia con la Serie A pronta a ripartire con le sfide dell’Epifania. Il 6 gennaio tra le altre partite ci sarà anche un big match intrigante tra il Milan, in piena lotta scudetto alle spalle dell’Inter, e la Roma di Josè Mourinho, a caccia di continuità per rientrare nella corsa Champions.

Sfida quindi equilibrata e molto ostica per i rossoneri di Stefano Pioli che lavorano a Milanello per arrivare preparati alla gara di San Siro, facendo anche la conta degli indisponibili e ricompattando i ranghi.

Verso Milan-Roma, dalle condizioni degli infortunati alla positività di Tatarusanu

Esattamente come nella giornata di ieri, prima parte in gruppo e poi personalizzato per Ibrahimovic, Leao e Rebic, con gli ultimi due che mancano all’appello in campo rispettivamente da un mese e due. Lo svedese invece punta a tornare al top al più presto dopo aver chiuso da infortunato il 2021.

Intanto non arrivano buone notizie sul fronte Covid, dove è risultato positivo il secondo portiere Tatarusanu, come comunicato anche ufficialmente dal Milan: “AC Milan comunica che Ciprian Tătăruşanu è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Ciprian sta bene e proseguirà il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie”.