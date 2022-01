Calciomercato Roma, affare chiuso: nuovo rinforzo per Mourinho

Colpo per la Roma di José Mourinho per la seconda parte di stagione: trovato l’accordo per l’arrivo alla corte del tecnico portoghese

Nuovo arrivo alla corte di José Mourinho. E’ praticamente definito il passaggio in giallorosso dall’Arsenal di Ainsland Maitland-Niles.

Le due società hanno trovato l’accordo per il trasferimento nella capitale del giocatore che domani sosterrà le visite mediche direttamente a Londra nel centro sportivo dei ‘Gunners’. Come raccolto da Calciomercato.it, il 24enne centrocampista si trasferirà alla corte di Mourinho in prestito secco con un esborso economico tra i 700 mila e il milione di euro.

Calciomercato Roma, trovato l’accordo per l’arrivo di Maitland-Niles

Nelle prossime ore è previsto lo scambio di documenti tra le parti, con la Roma che ha limato in giornata gli ultimi dettagli per il via libera dall’Arsenal. Un rinforzo prezioso quindi per Mourinho e la Roma che arriva dalla Premier League in vista della seconda parte di stagione, dove i giallorossi saranno impegnati anche nella fase ad eliminazione diretta della Conference League e in Coppa Italia oltre al campionato.