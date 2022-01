Calciomercato, Inter-Onana a zero | Ecco la risposta ai nerazzurri

Inter ad un passo a chiudere a zero il colpo Onana: ecco la risposta della big di Serie A ai nerazzurri

Dopo le visite mediche effettuate, Andre Onana è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere, che ha il contratto in scadenza con l’Ajax a fine stagione e che sarà impegnato in Coppa d’Africa a difendere la porta del Camerun, è quindi destinato a ricoprire il ruolo di portiere titolare della formazione meneghina e può rappresentare dunque il primo colpo a zero del calciomercato estivo.

E in merito ai possibili colpi a zero, Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Telegram quale sarebbe stata la risposta migliore come possibile colpo a zero da parte delle altre big italiane. E per il 52% degli utenti il colpo migliore sarebbe Romagnoli alla Juventus. Il capitano del Milan è infatti in scadenza a giugno e considerando l’emergenza in difesa da parte della società bianconera, Romagnoli viene rappresentato come l’occasione migliore per il club piemontese.

Sondaggio CM.IT, Romagnoli-Juve il colpo per giugno

Quattro erano le opzioni da poter scegliere e Romagnoli è stata di gran lunga la scelta più votata dagli utenti su Telegram. Molto più indietro infatti un altro possibile affare legato all’asse Milan-Juventus, ossia un percorso inverso rispetto a quello di Romagnoli da parte di Federico Bernardeschi. Anche il giocatore toscano è in scadenza di contratto e ha aperto le porte ad un possibile rinnovo bianconero. Il suo passaggio al Milan è stato votato solo dal 15% degli utenti. Lo stesso numero di coloro che ritengono che la risposta ad Onana possa essere l’arrivo di Kamara alla Roma. Il francese è in scadenza con l’Olympique Marsiglia, ma solo il 15% ritiene che il suo approdo nella capitale possa essere la grande risposta ad Onana.

La quarta opzione riguardava invece Andrea Belotti. L’attaccante italiano è in scadenza contrattuale con il Torino e potrebbe lasciare i granata a fine stagione. Per lui si è parlato di Napoli: il 26% degli utenti ha ritenuto che lui possa essere il colpaccio a zero in risposta ai nerazzurri.